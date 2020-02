Swatch Group annule son salon horloger à cause du coronavirus

Swatch Group a annulé son salon horloger 'Time to Move', qui devait se tenir entre fin février et début mars à Zurich, en invoquant l'épidémie du coronavirus chinois. Les marques de la gamme 'Prestige' du groupe biennois présenteront leurs nouveautés ultérieurement.

'Au vu de l'incertitude liée à la propagation du Coronavirus 2019 nCoV, et afin de garantir le bien-être de nos invités, partenaires et collègues, Swatch Group a décidé de ne pas maintenir l'événement Time to Move', indique Swatch Group à AWP mardi. Une présentation à Zurich était destinée aux revendeurs du 28 février au 2 mars puis à la presse du 4 au 6 mars.

Le groupe dit vouloir 'éviter à nos partenaires de voyager à l'international dans un climat d'insécurité'.

Il indique que 'les marques Prestige de Swatch Group dévoileront leurs nouveautés ultérieurement dans le cadre d'événements régionaux'. La gamme 'Prestige et Luxe' regroupe les marques Breguet, Harry Winston, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Léon Hatot et Omega.

L'an dernier, Swatch Group avait boudé Baselworld et organisé son propre événement de présentation de ses garde-temps.

Entre janvier et décembre 2019, Hong Kong et la Chine étaient respectivement les premier et troisième marchés des exportations horlogères suisses.

/ATS