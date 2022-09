Suspense sur la suppression partielle de l'impôt anticipé

Le sort de la réforme de l'impôt anticipé est incertain. L'institut gfs.bern ne tire encore aucune tendance.

Les premiers résultats cantonaux partiels vont plutôt vers un 'non'. Les Vaudois refuseraient à 51,4%, les Zurichois à 51% et les Genevois à 58,1%. A Bâle-Ville, le projet serait même rejeté par 59,1% des votants.

Spécificité suisse

La réforme entend supprimer l'impôt anticipé sur les nouvelles obligations. Pour le gouvernement et les partis bourgeois, abandonner cette spécificité suisse permettrait de rapatrier une partie du marché obligataire en terres helvétiques. Des emplois seraient créés. L'économie croîtrait. Et les recettes fiscales augmenteraient de plusieurs centaines de millions.

Une hypothèse réfutée par la gauche, les syndicats et même certains économistes. Une suppression d'impôt n'a jamais mené à une hausse des recettes. Les pertes seront en revanche certaines, et pourraient aller jusqu'à 800 millions de francs par an, si les taux d'intérêt augmentent à nouveau, soulignent-ils. L'incitation à l'honnêteté tomberait aussi. Seuls les investisseurs, remplissant correctement leur déclaration, se voient en effet rembourser l'impôt anticipé.

/ATS