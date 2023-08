Surendetté, le promoteur Country Garden s'en remet à ses créanciers

Country Garden, l'un des plus gros promoteurs immobiliers de Chine à l'endettement astronomique, négocie avec ses créanciers le rééchelonnement de ses remboursements pour éviter un défaut, qui aurait des conséquences catastrophiques pour la deuxième économie mondiale.

Le groupe, qui a longtemps été réputé solide financièrement, a été incapable au début du mois de rembourser deux intérêts sur des emprunts, au moment où le secteur immobilier connaît une crise sans précédent en Chine.

Country Garden risque formellement un défaut de paiement s'il ne paie pas, passé un délai de grâce de 30 jours qui expire début septembre.

Pour ajouter aux difficultés, il doit également s'acquitter du paiement d'une obligation d'un montant total de 3,9 milliards de dollars (3,4 milliards de francs), qui arrive à maturité dans une dizaine de jours.

Le promoteur, qui espère reporter à 2026 cette échéance, s'entretient depuis mercredi avec des créanciers.

Ils ont jusqu'à 22H00 (16H00 CET) pour se prononcer lors d'un vote en ligne, selon l'agence Bloomberg.

Un accord permettrait à Country Garden d'éviter un défaut de paiement, qui serait le plus important en Chine depuis celui de son concurrent Evergrande.

La situation de Country Garden est porteuse de nervosité sur les marchés car le groupe avait fin 2022 une dette considérable qu'il estimait à quelque 1152 milliards de yuans (140 milliards de francs).

Bloomberg la chiffre pour sa part à environ 1400 milliards de yuans (170 milliards de francs).

Country Garden était l'an dernier encore le plus gros promoteur de Chine. Il dispose de quatre fois plus de projets qu'Evergrande, dont la mise à l'arrêt de chantiers avait entraîné manifestations et grèves de mensualités l'an dernier.

Country Garden emploie plusieurs dizaines de milliers de personnes et figure au classement Forbes des 500 plus grosses entreprises du monde. Sa patronne, Yang Huiyan, était jusqu'à récemment la femme la plus riche d'Asie.

Les déboires des deux géants de l'immobilier fragilisent un peu plus un secteur déjà échaudé par la crise sanitaire et le ralentissement économique en Chine.

Pour relancer ce secteur clé de l'économie, la Chine a annoncé vendredi de nouvelles mesures d'assouplissement pour les prêts hypothécaires.

/ATS