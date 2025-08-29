Suppressions d'emplois chez CFF Cargo: 300 manifestants au Tessin

Environ 300 personnes ont protesté vendredi soir à Mendrisio (TI) contre les suppressions d'emplois ...
Photo: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY

Environ 300 personnes ont protesté vendredi soir à Mendrisio (TI) contre les suppressions d'emplois prévues chez CFF Cargo. La manifestation visait à dénoncer la suppression annoncée de 65 postes à plein temps en Suisse, dont 40 au Tessin.

Sous le slogan 'Du travail sur les rails, pas du trafic sur la route', les manifestants ont également protesté contre l'abandon du principe du transfert du trafic lourd de la route vers le rail. Lors de la manifestation organisée par le 'Comité contre le démantèlement de CFF Cargo au Tessin', ils ont réclamé avec des banderoles le maintien d'emplois qualifiés dans le canton du sud des Alpes.

Selon le Syndicat du personnel des transports (SEV), le comité comprend, outre diverses personnes privées, une large alliance de syndicats et de partis politiques. Un discours du président national de l'Union syndicale suisse (USS) Pierre-Yves Maillard a également été annoncé pour la soirée.

/ATS
 

