Sunrise renouvelle son partenariat pour la diffusion du hockey

L'opérateur télécom Sunrise annonce avoir prolongé de huit ans le partenariat médias de sa chaîne sportive MySports avec la première division du championnat suisse de hockey sur glace (National League) pour la diffusion des matches en direct.

Ce partenariat, qui débute dès la saison 2027/28 et jusqu'à la fin de la saison 2034/35, inclut les droits du direct et des temps forts sur les chaînes payantes et gratuites.

Pour les matchs en direct diffusés sur les chaînes gratuites, MySports poursuit ses collaborations avec CH Media en Suisse alémanique, avec Léman Bleu et La Télé en Suisse romande et avec TeleTicino au Tessin. Certains matchs de la saison régulière ainsi qu'un match en direct par tour de playoff continueront d'être diffusés sur les chaînes gratuites.

Les droits pour les temps forts diffusés sur les chaînes gratuites sont accordés à la fois par la National League et par MySports. Les négociations avec les futurs partenaires sont actuellement en cours.

