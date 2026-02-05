Sunrise licencie 147 employés dans le cadre d'une cure d'austérité

Sunrise Communications va prononcer 147 licenciements, à l'issue d'une introspection sur l'efficience ...
Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Sunrise Communications va prononcer 147 licenciements, à l'issue d'une introspection sur l'efficience de son organisation. La vague emportera des positions de cadres, mais pas seulement, prévient le numéro deux helvétique des télécommunications .

Les mesures touchant le personnel épargneront en revanche les collaborateurs des boutiques, ainsi que les employés du service-clients, précise jeudi Sunrise dans un communiqué. Les mises à pied seront prononcées entre les mois de février et de mars.

Le plan social mis en place comprend notamment une contribution pour la retraite anticipée des collaborateurs à partir de l'âge de 62 ans. Les employés âgés de 58 ans et plus se verront soumettre un contrat à durée déterminée jusqu'à 62 ans.

