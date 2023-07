Sulzer relève ses objectifs au sortir d'un premier semestre solide

Le groupe Sulzer, spécialisé dans les équipements liés aux eaux usées, à l'exploitation minière et à la construction, a enregistré des résultats meilleurs qu'attendu sur les six premiers mois de l'année, lui permettant d'être davantage ambitieux pour l'année en cours.

Les recettes ont crû de 5,6% à 1,6 milliard de francs tandis que les prises de commandes se sont améliorées de presque 15% frôlant les 2 milliards de francs, selon le communiqué paru mardi. Sulzer aborde le second semestre 2023 avec un carnet de commandes de 2,14 milliards de francs, contre 1,84 milliard (+16,1%) au 31 décembre 2022.

L'excédent opérationnel s'est envolé à 151,5 millions, contre un débours de 25,5 millions, plombé l'an dernier par l'abandon de l'activité en Russie et de la fermeture de deux filiales en Pologne. Le bénéfice a bondi à 104,3 millions après une perte de 48,8 millions un an plus tôt. Les résultats dépassent nettement le consensus des analystes consultés par AWP.

Pour la suite de l'exercice, Sulzer relève ses ambitions, escomptant une croissance organique des prises de commandes de 10 à 14% (3 à 6% auparavant), une progression des ventes de 11 à 13% (7 à 9%) et une rentabilité opérationnelle autour de 11% des ventes (supérieure à 10%).

