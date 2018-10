Sulzer: bond des commandes sur neuf mois, objectifs annuels relevés

Le conglomérat industriel Sulzer fait état jeudi d'une hausse à deux chiffres des entrées de commandes sur les neuf premiers mois de 2018 et relève dans la foulée ses objectifs en la matière pour l'ensemble de l'exercice.

De janvier à septembre, les entrées d'ordres se sont montées à 2,68 milliards de francs, soit 12,2% de mieux qu'un an plus tôt. Exprimée en valeur organique, la croissance est ramenée à 7,2%, précise le groupe winterthourois dans un communiqué.

La principale division des pompes industrielles (Pumps Equipment) et celle spécialisée dans les équipements et installations pour l'industrie chimique (Chemtech) ont toutes deux vu leurs commandes s'envoler de près de 20%, à respectivement 1,04 et 0,45 milliard de francs.

Les chiffres publiés par Sulzer s'inscrivent tout en haut de la fourchette des prévisions formulées par les analystes du consensus AWP, essentiellement grâce à la performance inattendue de Chemtech, qui a visiblement pris la communauté financière de court.

La robustesse des commandes a incité la direction de Sulzer à revoir ses ambitions à la hausse. Le groupe table désormais sur une croissance des entrées d'ordres comprise entre 10-12%, contre 7-10% jusqu'ici. Pour ce qui est du chiffre d'affaires et de la marge Ebita, les objectifs annuels sont confirmés.

/ATS