Suisse et Royaume-Uni actualisent leur accord de libre-échange

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu lundi les négociations pour un accord de libre-échange ...
Suisse et Royaume-Uni actualisent leur accord de libre-échange

Suisse et Royaume-Uni actualisent leur accord de libre-échange

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu lundi les négociations pour un accord de libre-échange actualisé. L'annonce a suivi une rencontre à Berne entre le président de la Confédération Guy Parmelin et le ministre britannique de l’Economie et du Commerce Peter Kyle.

/ATS
 

Actualités suivantes

CO2: les progrès dans les transports restent limités, selon le WWF

CO2: les progrès dans les transports restent limités, selon le WWF

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 15:25

De Beers suspend la production de sa principale mine de diamants

De Beers suspend la production de sa principale mine de diamants

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 14:47

Stadler Rail modernise sept trains Flirt en Allemagne

Stadler Rail modernise sept trains Flirt en Allemagne

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 13:29

Skyguide devrait licencier deux fois moins que prévu

Skyguide devrait licencier deux fois moins que prévu

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 12:01

Articles les plus lus

Le pétrole bondit face aux tensions au Moyen-Orient

Le pétrole bondit face aux tensions au Moyen-Orient

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 09:33

Skyguide devrait licencier deux fois moins que prévu

Skyguide devrait licencier deux fois moins que prévu

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 12:01

Stadler Rail modernise sept trains Flirt en Allemagne

Stadler Rail modernise sept trains Flirt en Allemagne

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 13:29

De Beers suspend la production de sa principale mine de diamants

De Beers suspend la production de sa principale mine de diamants

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 14:47

Crans-Montana: vers une saison estivale comparable à celle de 2025

Crans-Montana: vers une saison estivale comparable à celle de 2025

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 08:59

Le pétrole bondit face aux tensions au Moyen-Orient

Le pétrole bondit face aux tensions au Moyen-Orient

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 09:33

Skyguide devrait licencier deux fois moins que prévu

Skyguide devrait licencier deux fois moins que prévu

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 12:01

Stadler Rail modernise sept trains Flirt en Allemagne

Stadler Rail modernise sept trains Flirt en Allemagne

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 13:29