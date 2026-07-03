Suède: Google condamné à verser 1,3 milliard d'euros à Klarna

Un tribunal suédois a condamné mercredi Google à verser 14,3 milliards de couronnes (1,2 milliard ...
Suède: Google condamné à verser 1,3 milliard d'euros à Klarna

Suède: Google condamné à verser 1,3 milliard d'euros à Klarna

Photo: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER

Un tribunal suédois a condamné mercredi Google à verser 14,3 milliards de couronnes (1,2 milliard de francs) au comparateur de prix Pricerunner, détenu par le groupe suédois de services financiers Klarna.

Le tribunal des brevets et de la concurrence de Stockholm a jugé que 'Pricerunner est considéré comme ayant subi un préjudice du fait que Google a, pendant de nombreuses années, favorisé illégalement son propre service de comparaison de prix'.

Pricerunner, qui avait intenté son action en justice en 2022, avait réclamé 'des dommages-intérêts nettement plus élevés, mais n'a pas entièrement obtenu gain de cause', selon le communiqué du tribunal.

/ATS
 

Actualités suivantes

Stadler Rail renforce sa capacité de production aux Etats-Unis

Stadler Rail renforce sa capacité de production aux Etats-Unis

Économie    Actualisé le 03.07.2026 - 11:58

Maltraitances à Ramiswil (SO): le canton a sous-estimé les risques

Maltraitances à Ramiswil (SO): le canton a sous-estimé les risques

Économie    Actualisé le 03.07.2026 - 10:54

WAV, un modèle coopératif pour l'investigation en Suisse

WAV, un modèle coopératif pour l'investigation en Suisse

Économie    Actualisé le 03.07.2026 - 10:52

Nuitées hôtelières en net repli au cours du mois de mai

Nuitées hôtelières en net repli au cours du mois de mai

Économie    Actualisé le 03.07.2026 - 10:51

Articles les plus lus

L'inflation amorce sa décrue en juin

L'inflation amorce sa décrue en juin

Économie    Actualisé le 02.07.2026 - 16:10

Novartis décroche dans l'UE un feu vert pour un coûteux traitement

Novartis décroche dans l'UE un feu vert pour un coûteux traitement

Économie    Actualisé le 02.07.2026 - 16:16

Une association pour amener des idées en vue du futur mémorial

Une association pour amener des idées en vue du futur mémorial

Économie    Actualisé le 03.07.2026 - 10:38

Peter Spuhler fait des reproches à l'Union suisse des paysans

Peter Spuhler fait des reproches à l'Union suisse des paysans

Économie    Actualisé le 03.07.2026 - 10:44