Straumann progresse au troisième trimestre

Le fabricant d'implants dentaires Straumann a engrangé davantage de recettes au troisième trimestre ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le fabricant d'implants dentaires Straumann a engrangé davantage de recettes au troisième trimestre 2025. La zone EMEA est restée le principal moteur de croissance du groupe bâlois. Les prévisions 2025 ont été confirmées.

Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires de Straumann a grimpé de 8,3% sur un an à 602,2 millions de francs, contre 585,5 millions sur la même période en 2024, indique mercredi dans un communiqué le fabricant d'implants dentaires, dont le siège est à Bâle.

Le résultat présenté dépasse les attentes des analystes contactés par AWP. Ces derniers tablaient sur un chiffre d'affaires de 601,4 millions de francs.

L'évolution des ventes par régions était particulièrement attendue, en particulier pour les marchés américain et chinois. Ainsi, dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), le chiffre d'affaires s'est établi à 234,0 millions, en hausse de 8,2%. En Amérique du Nord, les recettes ont diminué de 0,8% à 161,6 millions. En Asie/Pacifique, les ventes se sont réduites de 3,4% à 144,3 millions. Enfin, en Amérique latine, une progression de 9,8% à 62,3 millions a été constatée.

Pour la suite de l'exercice, Straumann a confirmé ses prévisions, malgré l'impact des droits de douane. L'entreprise vise pour l'ensemble de l'année 2025 une croissance organique du chiffre d'affaires dans une fourchette de 7 à 9%.

L'entreprise continue de viser une marge à taux de change constants supérieure de 30 à 60 points de base (pb) à celle de 2024, qui s'élevait à 26,7%.

/ATS
 

