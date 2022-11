Straumann poursuit sa croissance et relève ses ambitions

Le spécialiste des dispositifs dentaires Straumann a comme attendu vu ses recettes croître au troisième trimestre. Au vu de sa performance sur les neuf premiers mois de 2022, l'entreprise a relevé ses objectifs annuels et vise désormais une croissance à deux chiffres.

Le chiffre d'affaires réalisé entre juillet et septembre s'est établi à 550,5 millions de francs, en hausse de 10,9% par rapport à la même période un an plus tôt, a indiqué le groupe rhénan mardi dans un communiqué. La croissance organique de 12,2% a été portée par l'ensemble des régions, Amériques en tête.

Le troisième partiel de Straumann s'inscrit dans le haut de la fourchette des projections des analystes sollicités par AWP, les ventes en Amérique du nord dépassant même les pronostics les plus optimistes.

Forte de ces chiffres, la direction de l'entreprise a relevé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice et vise désormais une croissance autour de 15%, ainsi qu'une profitabilité de 26%, y compris des investissements 'plus importants'.

/ATS