Straumann porté par la demande au troisième trimestre

Le fournisseur d'implants et de dispositifs chirurgico-dentaires Straumann a progressé grâce à une solide demande au troisième trimestre. La direction se dit confiante pour l'ensemble de 2024, maintient ses objectifs et prévoit de nouveaux investissements.

De juillet à septembre, les recettes ont affiché une croissance organique de 11,2% à 585,5 millions de francs par rapport à la même période un an plus tôt, indique un communiqué paru mardi.

Par région, l'Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) a pris la première place avec des ventes de 216,4 millions, suivie par l'Amérique du Nord à 162,9 millions, l'Asie-Pacifique avec 149,4 millions et l'Amérique latine à 56,8 millions.

'Nous continuons d'étendre nos capacités opérationnelles dans toutes les régions, et avec une nouvelle et troisième usine Neodent au Brésil, l'expansion internationale de notre marque leader sera encore plus soutenue', souligne le directeur général Guillaume Daniellot, cité dans le communiqué. La nouvelle installation couvrira un total de 40'000 m2 et devrait être opérationnelle en 2026.

Ces chiffres dépassent les prévisions du consensus établi par l'agence AWP, exception faite pour le chiffre d'affaires. Les recettes étaient en moyenne attendues à 586,8 millions, tandis que la croissance organique était devisée à 10,3%.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe a confirmé ses objectifs, soit une croissance organique des ventes de l'ordre de 10% et une marge d'environ 27 à 28% à taux de change constants.

Straumann a également annoncé le départ fin octobre du directeur de la consommation (CCO) Jason Forbes, à ce poste depuis 2022. Il ne sera pas remplacé.

/ATS