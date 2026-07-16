Stadler va livrer 21 trains aux Etats-Unis

Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler a signé un contrat avec l'exploitant texan ...
Stadler va livrer 21 trains aux Etats-Unis

Stadler va livrer 21 trains aux Etats-Unis

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler a signé un contrat avec l'exploitant texan Austin Transit Partnership (ATP) pour la livraison de 21 trams à la ville d'Austin, assortie d'une option pour 19 rames supplémentaires.

Les trams de type Citylink, permettant d'accueillir 240 passagers, seront construits dans l'usine américaine de Stadler, à Salt Lake City, a précisé le groupe thurgovien jeudi dans un communiqué.

Le conseil d'administration d'ATP a autorisé une première tranche de 39 millions de dollars pour les travaux préliminaires, le contrat à prix fixe total ne devant pas excéder 352 millions de dollars, a précisé ATP dans un communiqué distinct.

Le premier réseau ferré urbain d'Austin comportera 15 stations réparties sur près de 16 kilomètres.

/ATS
 

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