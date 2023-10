Stadler: nouvelle commande de 16 nouvelles rames en Autriche

Le constructeur de matériel roulant thurgovien Stadler Rail a reçu une nouvelle commande de la part des Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) pour 16 rames automotrices à accumulateurs. Leur mise en service est attendue pour 2028.

Cette première commande s'élève à 194 millions d'euros (186 millions de francs), rapporte un communiqué paru lundi. Elle fait partie d'un accord-cadre permettant de commander jusqu'à 120 rames pour un montant total de 1,3 milliard d'euros (1,2 milliard en francs).

De type 'Cityjet', les nouvelles rames seront destinées à la ligne Kamptalbahn en Basse-Autriche. L'exploitation de ces trains est possible sur des lignes électrifiées et non électrifiées, précise le groupe de Bussnang.

/ATS