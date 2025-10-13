Stadler décroche une commande pour le réseau régional Rhin-Ruhr

Pour répondre à la hausse du nombre de passagers sur le réseau express régional (S-Bahn) Rhin-Ruhr ...
Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Pour répondre à la hausse du nombre de passagers sur le réseau express régional (S-Bahn) Rhin-Ruhr dans l'ouest de l'Allemagne, Stadler Rail va rallonger des trains de type FLIRT. Aucun montant n'a été dévoilé.

La compagnie Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) verra ses sept trains à trois voitures fabriqués par Stadler être rallongés de deux wagons supplémentaires.cselon le communiqué du fabricant thurgovien de matériel roulant paru lundi.

A terme, les trains compteront 296 places assises contre 180 actuellement. Ils circulent entre les grandes villes d'Essen, de Dortmund et de Wuppertal.

/ATS
 

