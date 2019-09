Stadler décroche une commande jusqu'à 50 trams auprès de Bernmobil

Le fabricant de matériel ferroviaire thurgovien Stadler Rail a décroché une commande jusqu'à 50 trams Tramlink auprès de Bernmobil. La première livraison de 27 véhicules, entre le début de 2023 et l'été 2025, atteint un montant d'environ 125 millions de francs.

La commande comprend 20 Tramlink bidirectionels et sept unidirectionels, qui remplaceront les douze trams Vevey et les neuf RBS, indique mercredi la société de Bussnang. D'autres engins serviront sur l'extension de la ligne 9 vers Kleinwabern.

La compagnie de transport public bernoise peut ensuite commander des véhicules supplémentaires pour l'extension de la flotte du tram Berne-Ostermundigen et toute autre extension de services à partir de 2027.

Stadler Rail était en compétition avec Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) et Siemens. 'Son offre a été la plus économique selon Bernmobil', selon le communiqué. Elle consiste notamment en 'de faibles coûts d'acquisition et de maintenance, une faible consommation d'énergie, une forte capacité de passagers' (52 et 68 sièges selon le modèle).

Bernmobil est le quatrième client de Stadler en Suisse à se procurer des véhicules Tramlink sur une courte période, après Ferrovie Luganesi, Aargau Verkehr et Baselland Transport.

/ATS