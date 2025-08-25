Stadler décroche une commande en Suède pour 94 millions de francs

Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail a signé un contrat de 94 millions de francs avec la compagnie suédoise Stockholm Transport (SL). La livraison des rames est prévue par étapes à partir de 2027, pour une mise en service en 2028.

Le contrat comprend la livraison de dix rames automotrices électriques et une option pour jusqu'à 31 véhicules supplémentaires, indique un communiqué paru lundi.

Chaque train dispose de 150 places et peut transporter environ 300 passagers. Ils remplaceront les anciens véhicules livrés il y a 30 ans par un autre constructeur.

Les trains Stadler circulent sur le réseau de la ville de Stockholm Roslagsbanan depuis 2023. La ligne ferroviaire, longue de 65 kilomètres, présente un écartement de voie de seulement 891 millimètres et relie la banlieue nord-est de Stockholm à la capitale.

/ATS