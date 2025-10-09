Stadler conçoit deux trains à hydrogène pour les pentes de l'Etna

Stadler Rail a paraphé un contrat avec l'opérateur Ferrovia Circumetnea - exploitant une ligne ...
Stadler conçoit deux trains à hydrogène pour les pentes de l'Etna

Stadler conçoit deux trains à hydrogène pour les pentes de l'Etna

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Stadler Rail a paraphé un contrat avec l'opérateur Ferrovia Circumetnea - exploitant une ligne entre les localités siciliennes de Paternò et Riposté. Le fabricant de matériel ferroviaire thurgovien va concevoir et livrer dans un premier temps deux trains à hydrogène.

Sans s'épancher sur les contours financiers de la transaction, le communiqué de l'industriel précise jeudi que les rames seront assemblées dans les ateliers de Bussnang. Destinés à rouler sur des voies étroites autour de l'Etna, les trains se composeront de deux voitures passagers offrant 147 places dont 87 assises et d'une motrice centrale.

Conclu à la foire Expo Ferrovia de Milan la semaine dernière, l'accord comprend une option pour 13 compositions du même type. Le premier volet inclut en outre cinq ans de maintenance et de pièces de rechanges.

/ATS
 

Actualités suivantes

Clariant a investi 100 millions de francs dans un site en Chine

Clariant a investi 100 millions de francs dans un site en Chine

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 08:19

Peu de changement sur le marché hypothécaire au 3e trimestre

Peu de changement sur le marché hypothécaire au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 07:15

Victoria Beckham star d'un documentaire sur Netflix

Victoria Beckham star d'un documentaire sur Netflix

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 00:27

Environnement: un documentaire sur l'engagement du roi Charles III

Environnement: un documentaire sur l'engagement du roi Charles III

Économie    Actualisé le 08.10.2025 - 23:39

Articles les plus lus

Mobilezone vend ses affaires allemandes à Freenet

Mobilezone vend ses affaires allemandes à Freenet

Économie    Actualisé le 08.10.2025 - 18:35

Val de Bagnes (VS): nouveaux coups de pouce en faveur d'Altis

Val de Bagnes (VS): nouveaux coups de pouce en faveur d'Altis

Économie    Actualisé le 08.10.2025 - 21:03

Environnement: un documentaire sur l'engagement du roi Charles III

Environnement: un documentaire sur l'engagement du roi Charles III

Économie    Actualisé le 08.10.2025 - 23:39

Victoria Beckham star d'un documentaire sur Netflix

Victoria Beckham star d'un documentaire sur Netflix

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 00:27