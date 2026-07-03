Stadler Rail renforce sa capacité de production aux Etats-Unis

Stadler Rail a inauguré ce mercredi une expansion de son usine américaine de Salt Lake City, dans l'Etat de l'Utah. Il dispose désormais d'une surface supplémentaire de 245'000 mètres carrés, pour un total de 475'000 mètres carrés, selon un communiqué publié vendredi.

Le constructeur de matériel roulant entend créer près de 300 emplois grâce au renforcement de ses capacités de production. La nouvelle aile de l'usine a été inaugurée en présence notamment du président de la Confédération Guy Parmelin. L'événement marquait les dix ans d'activité du groupe thurgovien aux Etats-Unis, qui emploie 674 personnes à Salt Lake City.

Le montant de l'investissement pour l'extension du site n'est pas précisé dans le communiqué.

/ATS