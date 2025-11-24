Stadler Rail reçoit une commande des Transports MBC

Stadler Rail va fabriquer deux nouvelles locomotives à voie métrique pour les Transports de ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Stadler Rail va fabriquer deux nouvelles locomotives à voie métrique pour les Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC).

Ces véhicules seront mis en service à partir de la fin 2028 pour le transport de marchandises entre Morges et Bière. Aucun montant n'est dévoilé.

Ces locomotives hybrides fonctionnent sur le réseau ferroviaire grâce à la caténaire et dans les gravières grâce à des moteurs thermiques, précise lundi le fabricant thurgovien de matériel roulant. Les engins de 64 tonnes et 17 mètres de long atteignent une vitesse maximale de 80 km/h.

Elles sont dimensionnées pour le transport de marchandises sur la voie métrique et aussi adaptées à l'exploitation sur bogies transporteurs qui permet de transporter des wagons à voie normale.

Les MBC avaient déjà commandé une locomotive similaire fin 2024.

Stadler Rail précise que ce type de locomotives a déjà été commandé par le Montreux-Oberland-Bernois (MOB), les Chemins de fer rhétiques (RhB) et le Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn).

/ATS
 

