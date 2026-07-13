Stadler Rail modernise sept trains Flirt en Allemagne

Le constructeur ferroviaire Stadler Rail a remporté un contrat en Allemagne pour moderniser ...
Stadler Rail modernise sept trains Flirt en Allemagne

Stadler Rail modernise sept trains Flirt en Allemagne

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Le constructeur ferroviaire Stadler Rail a remporté un contrat en Allemagne pour moderniser sept trains Flirt de la société Benex. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

Les travaux débuteront à l'été dans les ateliers de Nordbahn à Hambourg et au site Stadler Rail de Berlin-Reinickendorf, a annoncé Stadler lundi

Les trains rénovés, en service depuis 2014, seront équipés de nouveaux aménagements intérieurs, de connexions sans fil et de prises USB et circuleront sur la ligne régionale 34 exploitée par Westfalenbahn à partir de décembre.

/ATS
 

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