Stadler Rail crée 200 emplois aux Etats-Unis

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le constructeur de trains Stadler Rail agrandit son usine aux États-Unis. Environ 200 nouveaux emplois seront créés à Salt Lake City, portant l'effectif total à près de 800 employés, a déclaré mercredi l'entreprise thurgovienne à l'agence AWP.

La demande aux États-Unis continue de croître, notamment pour les réseaux ferroviaires urbains et les métros. 'Nous avons remporté plusieurs appels d'offres', a précisé le porte-parole Marc Meschenmoser lors d'un entretien accordé à AWP.

Dans le cadre de l'accord tarifaire conclu entre la Suisse et le gouvernement américain, le constructeur de matériel roulant thurgovien s'est également engagé à investir aux États-Unis.

Les carrosseries de voitures en aluminium destinées au marché américain seront désormais soudées à Salt Lake City, a indiqué le porte-parole. Auparavant, ces travaux de soudage étaient réalisés en Hongrie. Les composants en aluminium sont fournis par l'entreprise valaisanne Constellium.

/ATS
 

