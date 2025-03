Stadler Rail: actionnaires à la diète après un exercice sinistré

Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler Rail confirme le lourd impact sur ses résultats des intempéries abattues l'an dernier sur plusieurs sites de production. Les actionnaires sont appelés à se contenter d'un dividende nettement réduit.

Le chiffre d'affaires a fondu de 10% à 3,26 milliards de francs. La marge opérationnelle (Ebit) a été élaguée de deux points de pourcentage à 3,1% et le résultat afférent amputé de près de moitié à 100,5 millions. La firme de Bussnang a au final vu son bénéfice net s'évaporer de 60% à 55,0 millions, égraine le rapport annuel publié mercredi.

Le conseil d'administration soumettra aux actionnaires en assemblée générale le versement d'un dividende de 20 centimes par action, contre 90 centimes au titre de l'exercice 2023.

La performance affichée s'inscrit dans le bas, voire en-dessous pour le bénéfice net, des attentes formulées par les analystes du consensus AWP. Les expertes n'anticipaient de surcroît guère un dividende inférieur à 40 centimes.

La direction laisse augurer un redressement dès l'année en cours, tablant sur un chiffre d'affaires en hausse et un retour de la marge Ebit dans un couloir de 4 à 5%. Le recettes doivent dépasser les cinq milliards de francs dès 2026 et la marge opérationnelle s'établir à plus ou moins longue échéance entre 6 et 8%.

/ATS