Stadler: Doris Leuthard doit rejoindre le conseil d'administration

Stadler a proposé la candidature de l'ex-conseillère fédérale Doris Leuthard au conseil d'administration du fabricant thurgovien de matériel ferroviaire. Les actionnaires devront se prononcer sur sa nomination lors de l'assemblée générale du 30 avril 2020.

'Grâce à ses compétences en matière de trafic et d'infrastructures et son expérience politique en tant qu'ancienne conseillère fédérale et ministre des transports, (Mme Leuthard) représente un atout important pour le conseil d'administration', a indiqué le président du groupe thurgovien, Peter Spuhler, jeudi dans un communiqué.

Doris Leuthard (PDC) a siégé au conseil fédéral de 2006 à fin 2018. Elle a dirigé de 2006 à 2010 le Département fédéral de l'économie et de 2010 à 2018 le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

L'ex-présidente de la Confédération (en 2010 et 2017) siège également aux conseils d'administration du traiteur industriel Bell et de sa maison-mère, le distributeur bâlois Coop.

/ATS