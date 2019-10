Stabilisation du nombre d'offres d'emploi (Adecco)

Le nombre d'offres d'emplois s'est stabilisé en Suisse au troisième trimestre à un haut niveau, les entreprises continuant à rechercher activement des candidats. Les secteurs de la santé, du management et de l'organisation affichent un niveau élevé de postes vacants.

L'indice maison établi par le leader mondial du travail temporaire a progressé de 5% sur un an au troisième trimestre, mais il a stagné par rapport au partiel précédent, a indiqué jeudi le groupe dans son Adecco Group Swiss Job Market Index.

'Les entreprises suisses continuent de rechercher du personnel', a précisé Adecco dans un communiqué, ajoutant cependant qu''un ralentissement correspondant de la croissance se dessine actuellement dans de nombreux secteurs professionnels'.

Comparé au troisième trimestre 2018, le domaine de la santé a vu le nombre d'offres d'emplois bondir de 15%, la construction du second oeuvre de 12%, l'enseignement et les service de 10%. L'hôtellerie et la restauration ainsi que les services à la personnes ont par contre enregistré une stagnation, tandis que les secteurs de la finance et du fiduciaire ont subi un recul de 7%.

La quasi totalité des régions ont affiché une progression en matière de postes vacants, hormis la Suisse centrale qui a fait état d'un recul de 3%.

/ATS