Pour la première fois, les meilleurs jeunes talents professionnels de Suisse se retrouveront ...
St-Gall accueillera pour la première fois les SwissSkills en 2029

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Pour la première fois, les meilleurs jeunes talents professionnels de Suisse se retrouveront à Saint-Gall pour les SwissSkills 2029. Au même moment, Genève accueillera les EuroSkills 2029, formant un duo majeur dédié à la formation professionnelle.

Le choix de Saint-Gall marque une étape importante pour les SwissSkills. Selon les organisateurs, la qualité élevée des dossiers reçus témoigne une fois encore de l’importance que revêt la formation professionnelle dans toutes les régions du pays.

Saint-Gall s’est distinguée grâce à un concept innovant, un fort potentiel de visiteurs et visiteuses, ainsi qu’un soutien massif des huit cantons de Suisse orientale et de la Principauté du Liechtenstein. La bonne accessibilité du site, tant pour les grandes agglomérations alémaniques que pour le Tessin, a également joué en sa faveur.

Avec les EuroSkills organisés simultanément à Genève, les deux manifestations offriront aux jeunes talents la possibilité de se rendre à l'une des deux manifestations sans avoir à parcourir de longues distances. Ce dispositif à deux pôles renforcera encore la visibilité nationale et internationale du système suisse de formation professionnelle.

