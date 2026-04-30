Spotify lance un nouveau label « vérifié » pour les artistes humains

La plateforme de streaming audio Spotify a présenté jeudi un nouveau label 'Verified by Spotify' (vérifié), attribué selon plusieurs critères, indiquant que l'artiste ou le groupe est vraisemblablement humain et non un avatar d'intelligence artificielle (IA).

'Les profils qui semblent être associés à des artistes générés par IA ou avec une identité IA ne seront pas éligibles' à ce label, a indiqué le groupe suédois.

Pour identifier des artistes humains, Spotify prendra notamment en compte leur empreinte en dehors de la plateforme, via les concerts, les produits dérivés ou l'activité sur les réseaux sociaux.

Il s'intéressera aussi aux écoutes enregistrées par ces artistes, privilégiant un volume régulier dans le temps plutôt que des pics de fréquentation.

Autre paramètre: le fait que ces musiciens fassent l'objet de recherches spécifiques et ne bénéficient pas uniquement d'une recommandation d'un algorithme.

Le service de streaming adopte ainsi une approche inverse de celle de son concurrent Deezer, qui signale lui systématiquement les contenus générés par IA.

Confiance dans l'artiste

'A l'ère de l'IA', a expliqué l'entreprise, 'il est plus important que jamais de pouvoir avoir confiance dans l'authenticité de la musique que vous écoutez.'

Le label n'est cependant pas lié au contenu musical mis en ligne mais au profil de l'artiste, ce qui signifie qu'un musicien 'vérifié' pourra télécharger de la musique générée par IA sur la plateforme.

En septembre, Spotify avait invité les artistes a préciser s'ils utilisaient l'IA dans les métadonnées, des renseignements complémentaires aux informations qui apparaissent dans la fiche signalétique d'un morceau.

La plateforme avait aussi promis de faire la chasse aux 'acteurs malveillants' qui manipulaient l'algorithme de recommandation ou téléchargeaient d'énormes volumes de morceaux IA pour générer artificiellement du trafic.

Deezer a affirmé, il y a quelques jours, que près de la moitié (44%) des titres postés quotidiennement sur sa plateforme étaient générés par IA, contre moins de 20% il y a un an.

Le volume d'écoutes de ces morceaux reste néanmoins très faible, de l'ordre de quelque points de pourcentage du nombre total de streams.

/ATS