Spirit Airlines dépose le bilan

La compagnie aérienne américaine à bas coûts Spirit Airlines, en difficultés financières depuis plusieurs mois, a annoncé lundi son dépôt de bilan dans le cadre d'un accord de restructuration avec ses créanciers.

Spirit Airlines a indiqué dans un communiqué avoir conclu un accord avec une majorité de ses créanciers pour réduire sa dette, notamment via l'injection de 350 millions de dollars de la part des créanciers existants.

Dans ce cadre, Spirit a déposé le bilan via un processus simplifié de la loi américaine sur les faillites (dite Chapter 11). La compagnie entend continuer de fonctionner tout au long de ce processus, et précise que ses clients peuvent continuer à réserver et à voler sans interruption.

Spirit explique aussi qu'elle s'attend à être retirée, 'à court terme', de la cote à la Bourse de New York, sans préciser de date précise. Son action a chuté de quasiment 90% depuis un an.

Le groupe de Dania Beach (Floride), qui engrangeait onze trimestres consécutifs de pertes au mois d'août, a indiqué il y a quelques jours ne pas pouvoir publier ses résultats pour le troisième trimestre 2024.

En avril, le groupe avait annoncé décaler de cinq ans la livraison d'Airbus 320Neo qu'il devait recevoir d'ici fin 2026, afin d'améliorer ses liquidités d'environ 350 millions de dollars sur les deux prochaines années.

Outre la décision de décaler ces livraisons, la compagnie avait pris plusieurs mesures d'économie, dont le gel des embauches de pilotes et personnels de bord ainsi que le recours au chômage technique.

Spirit avait augmenté sa capacité et ses parts de marché sur le transport aérien post-Covid, mais la compagnie a été confrontée à une concurrence accrue des autres transporteurs, aboutissant à une offre trop abondante.

En 2022, sa concurrente Frontier Airlines avait tenté de fusionner avec elle, une opération à 2,9 milliards de dollars, avant que le groupe JetBlue ne fasse une offre supérieure.

Toutefois, en mars, JetBlue a annoncé qu'elle renonçait à cette acquisition, quelques semaines après une décision de justice défavorable, le ministère américain de la Justice ayant obtenu d'un juge fédéral qu'il bloque l'opération.

L'union de JetBlue et Spirit aurait formé le cinquième acteur du transport aérien aux Etats-Unis.

