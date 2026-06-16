SpaceX rachète l'éditeur de code Cursor, valorisé à 60 milliards

L'entreprise spatiale américaine SpaceX va acquérir la société éditrice du logiciel de codage assisté par IA Cursor, pour une valorisation estimée à 60 milliards de dollars en actions, selon un document déposé mardi auprès du gendarme boursier américain (SEC).

SpaceX, qui avait battu vendredi le record de la plus grosse entrée en Bourse de l'histoire et qui souhaite accroître sa diversification dans le domaine de l'intelligence artificielle, avait annoncé en avril un partenariat avec Cursor, assorti d'une option de rachat.

Selon le document mardi, la société d'Elon Musk a signé un accord définitif de fusion avec Anysphere, éditrice du logiciel Cursor.

La transaction, prévue pour le troisième trimestre 2026, s'effectuera par un échange d'actions.

Prisé des développeurs professionnels, Cursor génère, analyse ou corrige des lignes de code, accélérant considérablement la création de logiciels et applications.

D'autres solutions existent sur le marché, dont celles d'OpenAI, d'Anthropic (derrière le modèle de langage Claude) ou de Microsoft avec GitHub Copilot.

Fondée en 2022 par quatre étudiants du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Anysphere est en pleine croissance.

Créée en 2002 par Elon Musk, SpaceX s'est imposée comme un acteur incontournable de l'industrie aérospatiale, avec ses fusées Falcon 9 et sa constellation Starlink (internet par satellite), sa principale source de revenus.

Outre ses activités aérospatiales, le groupe intègre la start-up d'intelligence artificielle xAI (derrière le modèle de langage Grok) et le réseau social X, anciennement Twitter, un ensemble dont certains analystes questionnent l'hétérogénéité et qui pourrait attirer l'attention des régulateurs anti-trusts.

Introduite vendredi en Bourse, SpaceX s'est immédiatement hissé à la sixième place des plus grosses capitalisations mondiales, avec une valorisation à plus de 2500 milliards de dollars, ce qui a fait d'Elon Musk la première personne à dépasser les 1000 milliards de dollars de fortune.

/ATS