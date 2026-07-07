SpaceX intègre l'indice boursier Nasdaq 100

Moins d'un mois après sa retentissante entrée à Wall Street, le joyau d'Elon Musk SpaceX rejoint mardi l'indice boursier phare Nasdaq 100 et s'invite par la même occasion au portefeuille de millions d'Américains.

Au mois de mai, la Bourse électronique éponyme new-yorkaise, où est cotée SpaceX depuis le 12 juin, a modifié ses règles, permettant aux très grosses capitalisations d'intégrer l'indice au terme de seulement 15 séances, contre trois mois auparavant.

Une évolution qui renforce la demande pour les titres SpaceX, relèvent les experts.

Selon les données du Nasdaq, les fonds d'investissement répliquant le Nasdaq 100 pèsent aujourd'hui plus de 1400 milliards de dollars. Ils ont été contraints de faire place au nouveau venu.

'Chacun de ces fonds a dû acheter des actions SpaceX. Non pas parce qu'un gestionnaire de portefeuille a pris une décision éclairée mais parce que le règlement de l'indice l'exigeait' depuis mai, souligne Mark Malek, analyste pour le courtier Siebert Financial.

De nombreux ménages américains se retrouvent par ricochet eux aussi automatiquement exposés à SpaceX, ayant placé dans ces fonds une large part de leur épargne-retraite.

L'entreprise d'Elon Musk - qui regroupe les fusées SpaceX, la constellation de satellites Starlink et le laboratoire d'intelligence artificielle xAI - avait déjà fait la part belle aux investisseurs particuliers en leur réservant nombre de ses actions nouvellement créées pour son entrée en Bourse.

L'opération avait été un grand succès, pulvérisant le record de levée de fonds avec 75 milliards de dollars récoltés. Elle avait aussi fait passer la fortune de M. Musk au-delà du seuil des 1000 milliards de dollars, du jamais vu.

Depuis, l'action SpaceX a été chahutée à Wall Street. Vers 16h30 mardi, dans un marché baissier, elle s'échangeait autour de 151 dollars, soit 5% de moins que la veille mais toujours au-dessus de son prix initial de cotation, fixé à 135 dollars.

/ATS