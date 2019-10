Sortera, centre de tri haute performance, inauguré à Satigny (GE)

Première suisse, le canton de Genève accueille Sortera, un centre de tri des déchets entièrement robotisé qui vise l'objectif '100% de déchets valorisés'. Inauguré jeudi à Satigny, l'écopôle industriel ouvrira ses portes au grand public samedi après-midi.

'Les déchets industriels et de chantiers représentent une part importante de ce qui peut être valorisé. Ce nouveau centre de tri permet de passer à la vitesse supérieure en matière de quantité et qualité de recyclage, étape indispensable pour atteindre une société à 2’000 Watts neutre en carbone', a déclaré lors de l'inauguration Antonio Hodgers, président du Conseil d’Etat genevois, cité dans le communiqué.

77'000 tonnes de déchets par an

Sortera est sorti de terre après sept ans de gestation et 18 mois de travaux. Implanté sur le site de Sogetri, le centre de tri occupe une surface de 20'000 m2. Il va réceptionner, trier et conditionner chaque année plus de 77'000 tonnes de déchets issus des industries, des chantiers, des communes et des entreprises.

Intégrant les dernières technologies suisses et européennes pour automatiser une chaîne de production, Sortera est un concentré d'innovations appliquées au tri des déchets. L’usine produit des matières premières secondaires afin de les réintroduire dans les cycles de production des industriels.

Taux de tri en hausse

Première suisse, ce type d'infrastructure atteindra un taux de valorisation supérieur à 70%, grâce au recyclage des matières et à la substitution des énergies fossiles. Elle induira une diminution de gaz à effet de serre d'environ 13’000 tonnes de CO2 par an. À terme, l’objectif est d’atteindre un taux de 100%, afin de réduire à zéro la part des déchets incinérés.

Reliée au rail, l'usine recevra notamment 25'000 tonnes de déchets urbains en provenance des entreprises genevoises, dont 6000 tonnes seront valorisées en matières premières secondaires. Le taux de tri du canton devrait s'accroître de 2%.

Des bras robotisés

Des équipements spécifiques ont été intégrés à l'usine afin de garantir un tri optimal des matières. Parmi eux, un processus inédit de tri multi-flux (encombrants, déchets urbains des entreprises, déchets de chantier, etc.) et des robots de dernière génération dotés d’intelligence artificielle.

L'usine s'est dotée de 'Recycler', le premier système de tri robotisé des déchets au monde qui sépare les fractions choisies des déchets solides, selon le communiqué. Il est conçu pour apprendre automatiquement à reconnaître les différents types d’objet et de matière.

Quatre bras robotisés réalisent ainsi jusqu’à 8’000 prises par heure. Un seul d'entre eux peut prélever jusqu’à quatre fractions de déchets différentes avec une précision inégalée, atteignant un niveau de pureté de 98%.

Inscription nécessaire

La participation aux portes ouvertes de samedi est gratuite, mais il est nécessaire de s'inscrire, précise l'entreprise. Sogetri emploie actuellement 80 collaborateurs sur l’ensemble de la Suisse romande, dont 30 sur le canton de Genève, la moitié d’entre eux étant dédiés uniquement à Sortera.

www.sogetri.ch/inscription-evenement

/ATS