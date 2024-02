Sony relève sa prévision de bénéfice grâce à sa division financière

Sony a relevé mercredi sa prévision de bénéfice net annuel pour l'exercice 2023/24 qui se terminera fin mars, grâce à des gains sur investissement dans sa division de services financiers, qu'il prévoit de scinder et d'introduire en Bourse en 2025.

Le groupe table désormais sur un bénéfice net annuel de 920 milliards de yens (5,4 milliards de francs) au lieu de 880 milliards de yens lors de ses dernières prévisions en novembre, ce qui correspondrait à un recul de 8,5% sur un an.

Cette révision est liée à une augmentation des gains nets sur investissement dans les comptes de la compagnie d'assurance Sony Life, a expliqué le groupe dans un communiqué.

Sony a aussi annoncé préparer une scission partielle de sa division de services financiers, notamment pour mieux se concentrer sur ses autres activités dans le divertissement (jeux vidéo, musique, etc.) et les capteurs d'image, définis comme ses 'domaines de prédilection'.

Il souhaite distribuer environ 80% des parts de son activité de services financiers à ses actionnaires sous forme de dividendes en nature après la scission prévue en mai 2025, et veut introduire cette entité en Bourse en octobre 2025, en conservant près de 20% du capital.

Sony table toujours sur un bénéfice opérationnel de 1170 milliards de yens en 2023/24 (-3,2% sur un an), et a très légèrement abaissé sa prévision de ventes à 12'300 milliards de yens, ce qui représenterait une augmentation de 12,1% sur un an.

Sony a surtout réduit sa prévision de chiffre d'affaires de sa division jeu vidéo, en raison de ventes moins bonnes qu'espéré de sa console PlayStation 5, malgré des effets de change positifs.

Il avait annoncé en décembre avoir franchi le cap des 50 millions de PS5 vendus depuis la sortie fin 2020 de cette console, dont la production a longtemps été perturbée par la pénurie de semi-conducteurs et les perturbations mondiales des chaînes d'approvisionnement.

Mais certains analystes estiment que la dynamique s'est essoufflée, malgré le soutien ponctuel apporté par des jeux à succès comme 'Marvel's Spider-man 2', qui s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires en seulement 11 jours à sa sortie en octobre dernier.

Sony a aussi lancé en novembre dernier un modèle plus compact et plus léger de sa console, aux performances identiques mais disposant d'un peu plus d'espace de stockage.

Le groupe a réalisé au troisième trimestre (octobre-décembre) un bénéfice net de 363,9 milliards de yens, en progression de 13% sur un an.

Il a vu son bénéfice opérationnel augmenter de 10% à 463,3 milliards de yens, et ses ventes grimper de 22% à 3747,5 milliards de yens.

/ATS