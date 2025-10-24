Solides résultats pour Schindler sur neuf mois

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler a présenté des résultats solides ...
Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler a présenté des résultats solides sur neuf mois, marqués par une hausse des recettes et des entrées de commandes. Le groupe lucernois a en outre ajusté ses prévisions pour 2025.

Entre janvier et septembre, le chiffre d'affaires de Schindler a grimpé de 0,8% sur un an à 8,1 milliards de francs, indique vendredi le groupe lucernois dans un communiqué.

Les entrées de commandes ont progressé de 3,8% à 8,5 milliards de francs. Le résultat d'exploitation (Ebit) a avancé à 1,0 milliard, contre 945 millions en 2024. La marge correspondante s'est établie à 12,5%.

Au final, le bénéfice net s'est affiché à 796 millions, contre 748 millions en 2024.

Le chiffre d'affaires présenté se situe en dessous des attentes des analystes contactés par AWP. Ces derniers tablaient sur des recettes de 8,2 milliards de francs sur neuf mois. Les entrées de commandes correspondent en revanche au chiffre de 8,5 milliards estimé.

Pour l'exercice 2025, Schindler prévoit désormais une marge Ebit d'environ 12,5%, contre environ 12% précédemment et continue d'anticiper une croissance du chiffre d'affaires inférieure à 5% en monnaies locales. Le groupe maintient son engagement d'atteindre une marge Ebit de 13% à moyen terme.

/ATS
 

