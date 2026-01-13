Solide bilan des caisses de pension au quatrième trimestre

La situation financière des caisses de pension helvétiques a résisté au quatrième trimestre 2025, en dépit de la volatilité des marché due aux incertitudes mondiales. Les actifs ont progressé de 1,3%, tandis que les engagements ont reculé de 1,9%.

L'indice de prévoyance compilé par le cabinet de conseils Willis Towers Watson (WTW) a de ce fait grimpé de 4,1%, portant le taux de couverture à 128,5%. Il s'agit de son plus haut niveau en deux ans et demi, souligne le cabinet de conseil dans un communiqué diffusé mardi.

Au cours de la période sous revue, les taux d'actualisation ont grimpé de 16 points de base pour d'établir vers 1,2%, soit à nouveau proche du niveau enregistré au premier trimestre de l'an dernier.

Cette hausse observée au deuxième semestre est attribuée à une augmentation des rendements des obligations d'entreprises suisses et européennes, alors que les incertitudes politiques se sont renforcées.

La progression des rendements a induit des taux d'actualisation plus élevés concernant les engagements futurs.

Dans le même temps, la valeur des actifs n'a que modérément progressé, 'la correction attendue des marchés actions ne s'étant pas encore matérialisée'.

Sur l'ensemble de l'année, les institutions de prévoyance ont enregistré un rendement de référence de 3,2%, nettement inférieur à la 'performance exceptionnelle' de 10,1% en 2024, attribuée principalement à 'l'excellente performance des placements'. Une tendance qui dure depuis trois ans: l'indice de rendement des caisses de pension suisse de Pictet Asset Management a enregistré des rendements cumulés de 22% sur cette période.

'Toutefois, compte tenu des valorisations actuellement élevées sur les marchés actions mondiaux, une correction du marché pourrait se profiler', avertit WTW.

/ATS