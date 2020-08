SolarStratos: deux premières mondiales réalisées à Payerne (VD)

Raphaël Domjan, fondateur de SolarStratos, a réalisé mardi matin à Payerne (VD) le premier saut en parachute depuis un avion solaire. L'aventurier a atterri sur la base aérienne broyarde.

Exclusivement chargé d’énergie solaire, l’avion expérimental a décollé de l’aérodrome à 07h40 avec à son bord, le pilote d’essai Miguel A. Iturmendi et Raphaël Domjan, futur pilote de l’avion solaire, relate SolarStratos mardi dans un communiqué.

Au terme d’une brève ascension et après avoir atteint l’altitude de 5000 pieds (1520 mètres), Raphaël Domjan a sauté et atteint une vitesse de plus de 150 km/h après une chute libre de plusieurs centaines de mètres.

Message d'espoir

'C’est un message d’espoir pour les générations futures: demain, elles pourront toujours rêver et réaliser par exemple des activités comme le parachutisme, mais sans émission de gaz à effet de serre et dans un silence absolu', a déclaré le Neuchâtelois, cité dans un communiqué.

'Les avions m’ont toujours fasciné et j’espère que cela continuera à faire rêver les jeunes, grâce à des aéronefs plus respectueux de la planète et du climat'. Le vol et le saut en parachute peuvent être visionnés sur le site de SolarStratos.

www.solarstratos.com

/ATS