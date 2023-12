SoftBank Group double sa part dans T-Mobile US sans rien verser

SoftBank Group va doubler sa part dans l'opérateur télécom américain T-Mobile US, mais sans rien payer. Le géant japonais entend activer une clause conditionnelle comprise en 2020 dans l'accord de fusion entre T-Mobile US et Sprint, qui était alors sa filiale.

Le groupe japonais va obtenir sans la moindre contrepartie près de 48,8 millions d'actions T-Mobile US nouvellement émises, d'une valeur de marché de près de 7,6 milliards de dollars, a-t-il annoncé dans un communiqué publié mardi. Un retour en arrière est nécessaire pour comprendre la raison d'un tel cadeau de Noël: en février 2020, T-Mobile US (filiale de Deutsche Telekom) et son concurrent Sprint modifient les termes de leur fusion sur le point d'être finalisée. SoftBank accepte d'apporter 11 actions Sprint pour chaque titre T-Mobile US, contre un précédent ratio plus favorable pour lui.

Après la finalisation de la fusion le 1er avril 2020, SoftBank avait automatiquement remis au nouvel ensemble ses quelque 48,8 millions de titres T-Mobile US acquis de la sorte. Mais cet accord était assorti d'une clause bien particulière, l'un de ces paris audacieux dont SoftBank Group est coutumier et qui lui ont souvent joué des mauvais tours ces dernières années, comme ses investissements ruineux dans le géant américain des bureaux partagés WeWork, aujourd'hui en faillite.

Selon cette clause, si le prix moyen de l'action T-Mobile US sur l'indice Nasdaq devenait égal ou supérieur à 150 dollars sur une période de 45 jours ouvrés d'affilée entre avril 2022 et fin 2025, alors SoftBank Group devait recevoir sans contrepartie 48,8 millions d'actions T-Mobile nouvellement émises. Cette condition a été remplie quelques jours avant Noël. En 2020 il s'agissait d'un gros pari puisqu'au 1er avril de cette année-là, le jour de la finalisation de la fusion avec Sprint, l'action T-Mobile US avait clôturé autour de 85 dollars.

La part de SoftBank Group dans T-Mobile US va ainsi doubler à 7,64%, et le groupe japonais devrait empocher un gros gain sur investissement lié à cette opération sur son troisième trimestre 2023/24 (octobre-décembre), de l'ordre de 1,9 milliard de dollars, a-t-il précisé dans son communiqué. Tout comme Arm, filiale de SoftBank récemment réintroduite en Bourse, cet épais paquet d'actions T-Mobile US pourrait servir au groupe nippon à emprunter plus facilement pour renouer avec son ancienne politique d'investissements flamboyants, selon des analystes.

L'action SoftBank Group était à la fête mercredi à la Bourse de Tokyo, s'appréciant de 4,9% vers 05h20, surperformant largement l'indice Nikkei (+1,2%).

/ATS