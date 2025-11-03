Situation stable pour les PME suisses en octobre

La situation des PME helvétiques est restée quasiment inchangée dans l'ensemble en octobre, les entreprises orientées vers le marché intérieur ayant fait état d'une activité stable alors que celles établies à l'export ont affiché un repli d'activité.

L'indice PMI PME compilé par Raiffeisen s'est affaissé en octobre à 50,2 points, en infime baisse comparé aux 50,5 points de septembre et toujours au-dessus du seuil de croissance établi à 50 points, a indiqué lundi le numéro deux bancaire helvétique dans un communiqué.

Alors que la composante du carnet de commandes avait rebondi en septembre, ce sous-indicateur a reculé pendant le mois sous revue, tandis que la production a augmenté. L'indicateur d'embauches a également baissé, signalant des perspectives plus moroses pour les petites et moyennes entreprises suisses.

'Le moral s'est à nouveau détérioré dans le secteur de l'exportation', ont constaté les experts de la banque coopérative.

/ATS