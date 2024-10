Singapour enregistre une croissance plus forte que prévu

L'économie de Singapour a connu une croissance plus forte que prévu au troisième trimestre, la ruée sur les produits intégrant l'intelligence artificielle ayant dopé la demande de puces informatiques, selon des données provisoires publiées lundi.

Les performances économiques de la cité-État asiatique, étroitement liées aux commerce international, sont souvent considérées comme un baromètre de l'environnement mondial.

Le ministère du Commerce a indiqué qu'un solide rebond dans le secteur manufacturier clé a alimenté la croissance de 4,1% sur un an, sur le 3ème trimestre (juillet à septembre), là où les économistes tablaient sur une croissance inférieure à 4%.

Sur la période, la production manufacturière, notamment le secteur des puces informatiques, a augmenté de 7,5% sur un an, rebondissant après une baisse de 1,1%, le trimestre précédent.

'La technologie a fait le gros du travail pour le secteur manufacturier au troisième trimestre', a déclaré Song Seng Wun, conseiller économique auprès de la société de services financiers CGS International Securities.

'De plus en plus de biens de consommation intégrant l'intelligence artificielle émergent sur le marché, depuis les téléphones portables jusqu'aux voitures et aspirateurs', a-t-il expliqué à l'AFP.

En août, le gouvernement a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour cette année, passant d'une fourchette entre 1% et 3% à une fourchette entre 2% et 3%.

'A moins d'un autre choc extrême au cours des deux derniers mois', M.Song table même sur une croissance pour l'ensemble de l'année supérieure à la fourchette haute.

De son côté, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a décidé de 'maintenir ses prévisions du taux d'appréciation' du dollar de Singapour, car les risques d'inflation sont 'plus équilibrés qu'il y a trois mois'.

La cité-État utilise le taux de change du dollar de Singapour rattaché à un panier de devises de ses principaux partenaires commerciaux, pour lutter contre l'inflation car elle importe la plupart de ses besoins.

'Pour le reste de l'année 2024, la croissance de Singapour devrait être soutenue par une reprise continue du secteur de l'électronique et des échanges internationaux doublée d'un l'assouplissement des conditions financières mondiales', souligne l'Autorité dans un communiqué.

/ATS