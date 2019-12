Simonetta Sommaruga loue la collaboration avec la France

Le Léman Express symbolise avant tout l'unification d'une région à cheval entre la Suisse et la France, selon Simonetta Sommaruga. Dans son discours inaugural, la conseillère fédérale a souligné que le nouveau RER permet de 'faire sauter le bouchon de la frontière'.

Un même billet de transport sera valable dans les deux pays, pour le périmètre convenu. 'Dans cette ampleur, c'est une première en Europe', a déclaré jeudi la responsable du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

Cette collaboration étroite avec le voisin français doit encore s'accentuer, espère Mme Sommaruga. L'ambition est de créer 'une entité binationale unique chargée du financement et du développement de l'offre. Les CFF et la SNCF cherchent aussi à unir leurs compétences pour l'exploitation du réseau Léman Express.

La conseillère fédérale n'en doute pas. 'Le Léman Express va révolutionner les habitudes de mobilité des habitants' de toute une région et 'va changer le visage de Genève'. Les investissements dans les structures urbaines de transport valent toujours la peine. En témoigne, selon elle, la 'success story' du métro M2, à Lausanne.

Comme Mme Sommaruga, le conseiller d'Etat genevois Serge Dal Busco, de son côté, voit dans le Léman Express 'le fruit d'une remarquable et intense coopération transfrontalière. Ce réseau ferroviaire permettra de 'consolider et de développer durablement les relations entre toutes les collectivités et autorités de la région'.

