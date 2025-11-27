Sika investit dans le numérique et confirme ses objectifs pour 2028

Le chimiste de la construction Sika va investir massivement dans le numérique dans le cadre de sa stratégie 2028. Parallèlement, le groupe zougois table sur d'importantes économies. Il confirme par ailleurs son objectif de croissance du chiffre d'affaires.

Sika va investir entre 120 et 150 millions de francs dans l'accélération de la transformation numérique de toute sa chaîne de valeur, indique le groupe zougois qui a présenté jeudi son programme stratégique 'Fast Forward'. Ces investissements s'étendront jusqu'en 2028.

Parallèlement, la société prévoit des économies annuelles de 150 à 200 millions, pleinement effectives à partir de 2028, dont environ 80 millions devraient déjà se matérialiser en 2026.

Toujours dans le cadre du programme 'Fast Forward', Sika va réaliser des ajustements structurels ciblés en Chine ainsi que des mesures d'amélioration de l'efficacité dans d'autres marchés. Ces actions entraîneront en 2025 des coûts uniques estimés entre 80 et 100 millions. Elles visent à optimiser le réseau de production et à rationaliser les structures organisationnelles.

Le chimiste de la construction confirme en outre sa stratégie pour 2028. Il vise une croissance de son chiffre d'affaires de 3 à 6% en monnaies locales.

/ATS