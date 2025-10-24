Sika en recul tous azimuts sur neuf mois

Chiffre d'affaires, excédent d'exploitation, bénéfice net, le chimiste de la construction Sika accuse au terme des trois premiers trimestres de 2025 un recul généralisé de ses indicateurs de performance. Le groupe va tailler dans ses effectifs.

Les revenus se sont en comparaison annuelle tassés de 3,8% à 8,58 milliards de francs, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 3,3% à 1,64 milliard et le bénéfice net de 5,6% à 870,9 millions, égraine vendredi le compte-rendu diffusé par l'industriel zougois.

Ces chiffres s'inscrivent invariablement dans le bas de la fourchette des prévisions collectées par l'agence AWP, qui tablait en moyenne sur un chiffre d'affaires de 8,64 milliards, un Ebitda de 1,66 milliard et un bénéfice net de 881 millions.

La performance a été notoirement plombée par un accès de faiblesse en Asie/Pacifique, ou les ventes se sont lézardées de près de 9% à 1,91 milliard en raison des déboires de l'industrie chinoise de la construction.

Amériques et zone Europe/Moyen-Orient/Afrique ont aussi livré des contributions en retrait, de respectivement 4,1% à 3,00 milliards et 1,2% à 3,83 milliards.

La direction reconduit dans les grandes lignes ses objectifs annuels, tout en les assortissant de frais uniques pour un vaste programme de restructuration. La marge Ebitda doit ainsi s'affaisser autour de 19%, quand elle s'établissait à 19,2% entre janvier et septembre et nonobstant un objectif maintenu entre 19,5 et 19,8% hors exceptionnels.

L'entreprise espère pouvoir toujours afficher une croissance modeste en monnaies locales, qui atteignait 1,1% sur neuf mois.

A plus longue échéance, Sika compte renouer avec une croissance de 3 à 6% hors effets de change et étoffer sa marge Ebitda dans un couloir de 20 à 23%.

Vaste restructuration

Sika lance par ailleurs un vaste plan de restructuration destiné à redorer sa rentabilité au sortir d'un troisième trimestre mitigé. Le programme prévoit notamment une réduction des effectifs à hauteur de 1500 personnes.

Des coûts uniques liés à ces mesures de 80 à 100 millions de francs seront comptabilisés avant la fin de l'année, prévient la multinationale zougoise dans son rapport d'étape vendredi.

Le groupe prévoit aussi des investissements de 120 à 150 millions, destinés au final à alléger d'ici 2028 la base de coûts de 150 à 200 millions par année.

/ATS