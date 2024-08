Sika acquiert Vinaldom en République dominicaine

Le chimiste de la construction Sika a annoncé vendredi l'acquisition de l'approvisionneur en produits pour la construction en béton Vinaldom dans la République dominicaine. Les contours financiers n'ont pas été précisés.

Avec cette acquisition, Sika dispose pour la première fois d'un site de production en République dominicaine et de la sixième usine dans la région des Caraïbes, indique un communiqué. L'opération permettra d'améliorer l'approvisionnement d'une clientèle plus large et de soutenir la production locale.

La croissance économique de la République dominicaine de 5% par an d'ici 2028 et les projets d'infrastructure dans le domaine de l'énergie, des transports et du tourisme seront sources de grandes opportunités, selon le groupe, qui compte plus de 400 usines et quelque 34'000 collaborateurs dans le monde.

/ATS