Shiseido: résultats ternes en 2022 à cause de la Chine et du Japon

Le géant nippon des cosmétiques Shiseido a publié vendredi des résultats annuels guère enthousiasmants, plombés par la Chine et le Japon, ses deux principaux marchés, et s'attend à un exercice 2023 tout aussi compliqué.

'L'environnement de marché pour le nouvel exercice devrait rester incertain, sous la pression de l'inflation mondiale, des risques de récession, de la situation prolongée en Ukraine et des fluctuations des taux de change', a commenté Shiseido dans un communiqué.

Des 'investissements stratégiques', l'impact de coûts de matières premières plus élevés et l'augmentation de ses dépenses de personnel à cause de l'inflation devraient peser sur ses bénéfices cette année, a encore prévenu le groupe.

Shiseido prévoit ainsi un bénéfice net de 28 milliards de yens (197 millions de francs au cours actuel) pour son exercice calendaire 2023, soit une baisse de 18,1% comparé à l'an dernier, alors que son bénéfice net a déjà fondu de 27,1% en 2022 à 34,2 milliards de yens.

Le groupe s'attend aussi à un repli de 6,9% de ses ventes cette année, à 1.000 milliards de yens (7,1 milliards d'euros), alors qu'elles avaient progressé de 5,7% en 2022 pour atteindre 1.067 milliards de yens.

Shiseido se dit toutefois 'optimiste' quant aux perspectives de reprise dans son secteur cette année, dans le sillage de 'la normalisation de l'économie en Chine et la transition vers une nouvelle normalité post-Covid' au Japon sous l'impulsion du gouvernement, qui a notamment complètement rouvert les frontières du pays depuis octobre dernier.

Shiseido dit vouloir poursuivre ses investissements stratégiques 'dans des domaines comme le soin de la peau et le développement numérique' de ses activités, et améliorer sa rentabilité en optimisant ses coûts.

L'agence Bloomberg a rapporté fin janvier que Shiseido serait intéressé par un rachat d'Aesop, marque australienne de produits de soin de la peau hauts de gamme, qui serait aussi convoitée par les géants français LVMH et L'Oréal. Aesop, qui appartient au groupe brésilien Natura, pourrait être valorisée 2 milliards de dollars.

/ATS