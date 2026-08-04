Serveurs Sharepoint de l'Office de l'informatique attaqués

Une cyberattaque a visé le logiciel de partage de fichiers Sharepoint exploités par l’Office ...
Serveurs Sharepoint de l'Office de l'informatique attaqués

Serveurs Sharepoint de l'Office de l'informatique attaqués

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Une cyberattaque a visé le logiciel de partage de fichiers Sharepoint exploités par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT). Environ 200 comptes ont été compromis, mais rien n’indique pour l’heure qu’il y ait eu une fuite de données.

L’accès par internet aux serveurs Sharepoint a été bloqué pour les personnes extérieures à l’administration fédérale, a annoncé l'OFIT mardi.

A la mi-juillet, Microsoft a annoncé plusieurs failles de sécurité dans sa plateforme SharePoint, une solution largement répandue, qui permet notamment de collaborer et de stocker des fichiers.

Le mardi 28 juillet, des anomalies ont été détectées sur les serveurs de l’OFIT, qui en a alors bloqué l’accès par internet. La cyberattaque a été perpétrée par des acteurs jusqu’ici inconnus. Étant donné qu’aucune information confidentielle ni aucune donnée personnelle sensible ne doit être stockée sur la plateforme SharePoint, les risques en cas de compromission sont limités.

/ATS
 

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