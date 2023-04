Sergio Ermotti reconduit pro forma à la présidence de Swiss Re

Le président de Swiss Re, Sergio Ermotti, qui a pris les rênes d'UBS dans le cadre de la fusion avec Credit Suisse, a été reconduit dans ses fonctions. 'Après une brève période de transition', non spécifiée, il va démissionner de ses fonctions à la tête du réassureur.

Jacques de Vaucleroy a été nommé vice-président de Swiss Re et dirigera le conseil d'administration jusqu'à ce qu'un successeur soit élu lors d'une assemblée générale extraordinaire, selon un communiqué du géant zurichois.

'Avec une stratégie claire et Jacques (de Vaucleroy) à la tête du conseil d'administration, Swiss Re est à mon avis bien positionné pour réussir dans un environnement marqué par des risques élevés', a estimé le Tessinois.

Le vice-président a quant à lui affirmé que 'les objectifs stratégiques (du groupe) sont clairs et restent inchangés'.

Les autres administrateurs ont été reconduits dans leurs fonctions pour un mandat d'un an. Vanessa Lau et Pia Tischhauser ont fait leur entrée dans l'organe de surveillance.

Les actionnaires ont par ailleurs validé à titre consultatif, avec 89,3% des voix pour, le rapport de rémunération 2022. Selon ce rapport, M. Ermotti a reçu au titre de 2022 une compensation totale de 3,8 millions de francs, un montant stable par rapport à l'exercice précédent. L'ensemble de l'organe de surveillance a obtenu 9,6 millions.

Sergio Ermotti avait été directeur général d'UBS entre 2011 et 2020 et avait été élu à la présidence de Swiss Re en avril 2021. A la surprise générale, il avait été nommé fin mars à la tête d'UBS, reprenant le flambeau au Néerlandais Ralph Hamers après le mariage forcé entre la banque aux trois clés et sa consoeur chancelante Credit Suisse.

/ATS