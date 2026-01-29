Sept nouveaux cépages résistants aux maladies fongiques homologués

Fruit d'un travail de sélection de 17 années, sept nouveaux cépages résistants aux principales maladies fongiques et 'de haute qualité oenologique' ont été mis en avant par le centre Agroscope jeudi. Cette homologation répond à plusieurs défis de la viticulture.

Ils se nomment Forisia, Elaris, Orellis, Damona, Valpesia, Dioniso et Taranis. Ce sont quatre blancs et trois rouges. Leur point commun: ils possèdent au moins deux gènes de résistance contre le mildiou et l'oïdium, deux maladies fongiques auxquelles la vigne est très exposée.

Ces cépages ont été sélectionnés - grâce à une stratégie appelée 'pyramidage de gènes' - par Agroscope et son équivalent français INRAE. 'Cette nouvelle génération de cépages résistants s'inscrit dans un projet d'avenir: produire des vins de qualité, tout en réduisant l'empreinte environnementale de l'agriculture', détaille le centre de recherche suisse.

Prochaine étape: la multiplication de ces variétés par les pépiniéristes. Les premiers crus devraient, eux, être disponibles pour les viticulteurs d'ici à 2029.

/ATS