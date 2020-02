Séisme en Albanie: 1,15 milliard d'euros récoltés

La conférence internationale des donateurs organisée lundi à Bruxelles a permis de lever 1,15 milliard d'euros pour aider l'Albanie, a annoncé la présidente de la Commission européenne. Cela doit permettre de réparer les dégâts provoqués par le séisme de fin novembre.

'Bonne nouvelle pour la population d'Albanie: nous avons surpassé notre objectif pour la reconstruction de l'Albanie et atteint un total de 1,15 milliard d'euros, dont 40 millions en contributions de l'UE', a tweeté Ursula von der Leyen. Le séisme fin novembre a causé la mort de 51 personnes et endommagé plus de 80'000 bâtiments.

'L'évaluation post-séisme préparée en commun avec la Banque mondiale, l'ONU et l'UE est assez inquiétante, car elle évalue les dommages à plus d'un milliard d'euros', a déclaré Edi Rama, pendant une rencontre avec des journalistes. 'Pour un pays dont le PIB est de 13,5 milliards, c'est une grosse somme qui dépasse les possibilités de ce que nous pouvons faire seuls', a-t-il ajouté.

Le Premier ministre ne s'attendait cependant pas à ce que la conférence permette de collecter un tel montant mais espérait 'un minimum de 40% (de celui-ci) car autrement nous serions en difficulté'.

'Tremblement de terre politique'

Evoquant par ailleurs la question de l'élargissement de l'Union, M. Rama a évoqué le 'tremblement de terre politique' qu'avait été le refus de trois Etats membres d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, au dernier sommet d'octobre. 'Nous devons être réalistes (...) car nous avons appris à nos dépens que nous ne devrions pas avoir d'attentes excessives avec l'Union européenne actuelle', a-t-il confié.

La France, qui avait pris la tête de l'opposition à cet élargissement avec le soutien des Pays-Bas et du Danemark, a assoupli sa position, après que la Commission a proposé une procédure d'adhésion plus stricte réclamée par Paris. Celle-ci doit encore être approuvée à l'unanimité des 27.

/ATS