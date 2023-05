Sécurité des journalistes: la Suisse lance un plan d'action

Les menaces et violences à l'encontre des journalistes augmentent en Suisse aussi. Un plan d'action national pour la sécurité des professionnels des médias (PAN), élaboré par la branche et l'Office fédéral de la communication (OFCOM), vise à enrayer cette tendance.

Ce plan a été présenté mercredi 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, indique l'OFCOM. Il se concentre sur l'intégrité physique et psychique des professionnels des médias dans les espaces analogique et numérique.

Ce plan répond à des demandes spécifiques des journalistes, notamment une meilleure reconnaissance de leur métier et de leur rôle, ainsi qu'une protection renforcée face aux attaques verbales et physiques, souligne l'office fédéral.

Plaintes infondées ou abusives

Les médias suisses font en effet toujours plus état d'hostilité, de discours haineux, tant sur le terrain que dans l'espace numérique, ainsi que de plaintes infondées ou abusives qui visent à empêcher la publication de comptes rendus indésirables ('poursuites-bâillons'). Or cette tendance menace la liberté d'opinion et d'information.

Selon le conseiller fédéral Albert Rösti, chef du département chapeautant l'OFCOM, même si le cadre juridique offre une certaine protection aux professionnels des médias, il faut 'une plus grande conscience de l'importance des médias indépendants'. Le plan d'action vise à combler cette lacune.

Neuf mesures

Le PAN comprend neuf mesures concrètes, réparties dans trois champs d'action: sensibilisation et prévention, protection et soutien en cas de menaces et de violences, et cadre légal.

Les mesures vont de la sensibilisation des jeunes sur la valeur des médias à une table ronde avec les professionnels du secteur et la police, en passant par un site internet de la branche relatif à la procédure en cas de menaces et violences.

Ces mesures seront mises en œuvre progressivement, en impliquant les parties prenantes et avec les moyens existants, précise l'OFCOM, qui aura un rôle de soutien. Le PAN a un caractère de recommandation et n'est pas contraignant sur le plan juridique, souligne l'office.

