Scout24 Suisse lance une plateforme d'hypothèques et d'assurances

Un nouveau concurrent arrive sur le marché des hypothèques et de l'assurance. Scout24 Suisse, réseau de places de marché en ligne pour les véhicules, l'immobilier et les petites annonces, se lance dans l'activité.

La nouvelle plateforme FinanceScout24 'permet de comparer et de souscrire des hypothèques, crédits et assurances de véhicules à moteur', selon le communiqué paru mercredi. Le projet représente 'le plus grand investissement de l'histoire de la société', a indiqué Gilles Despas, directeur général de Scout24 Suisse, sans mentionner de montant.

Cette nouveauté a été rendue possible par l'acquisition et l'intégration de la société Hypoguide au printemps 2019. Scout24 Suisse a créé 100 postes supplémentaires.

Le groupe de partenaires comprend huit prestataires en assurances pour véhicules à moteur, quatre enseignes de crédit à la consommation ainsi que plus de 40 sociétés d'hypothèques. Une offre amenée à augmenter, selon le communiqué. Les clients peuvent aussi s'adresser à une équipe de 20 experts afin de recevoir des conseils.

Scout24 Suisse comprend déjà les plateformes AutoScout24, ImmoScout24, MotoScout24 et Anibis. 'Trois millions d'utilisateurs visitent l'écosystème Scout24 tous les mois'.

